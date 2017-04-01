美國優先為前提 川普貿易政策5方向

美國總統川普今天簽署2道行政命令，要對造成美國5000億美元貿易逆差的國家硬起來。外媒整理川普「美國優先」前提下的貿易政策矛頭，指向中國大陸、世貿組織WTO等。

法新社報導，數字會暗藏玄機，因為美國有7500億美元的商品貿易逆差，但享有2500億美元的服務業貿易順差。以下為法新社整理出川普政府「美國優先」架構下貿易政策的5個焦點。

●解決美中貿易逆差

美國去年與中國大陸的貿易逆差，包括商品與服務業計達3100億美元，讓川普揚言對大陸施加進口關稅。美方官員指大陸不公平地利用補貼、操縱貨幣和其他技巧，把美國公司難以競爭的低廉貨品灌進美國市場，當中包括鋼鐵與鋁。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）誓言加強執行反傾銷措施，包括從商務部發起案件，而非習慣上等企業興訟。羅斯表示，單是鋼鐵上就有187件待決案件，約一半是卯上中國大陸。他說：「我們已身處貿易戰，數十年來均如此。」

川普下週將在佛羅里達州的招待所與中國大陸國家主席習近平會面，他昨天又透過推特放話，稱下週的會談將會非常困難，美國不能再有大量貿易逆差及就業機會流失，還要美國企業必須在尋找替代方案上做好準備。

●調整北美自貿協定

川普稱1994年1月1日建立的北美自由貿易協定（NAFTA），是美國所參與最糟的協定，還允諾重新談判或廢止協定。不過白宮提交國會的一份重新談判草案，內容顯示調整計畫不若原先所批評的那樣激烈。

美國去年與墨西哥的商品與服務業貿易逆差為620億美元，但對加拿大則享有80億美元順差。

●打擊貨幣操縱

川普政府官員指控中國大陸，藉貨幣操縱獲取不公平貿易優勢，也指控德國藉疲軟歐元提振貿易順差，美國去年對德國的商品與服務業貿易逆差為680億美元。

然而中國大陸多個月來介入貨幣市場以支撐人民幣免於持續下滑，這與川普政府的指控全然相反。去年10月美國財政部半年期的貨幣報告指出，在構成被宣布為貨幣操縱的3個標準裡，北京只符合一項：對美享鉅額順差。若川普政府下月仍執意將大陸列為貨幣操縱國，將啟動可能導致貿易制裁的多方步驟進程。

而德國在去年10月的報告裡則符合2項：享鉅額對美順差，以及經常帳順差超過GDP的3%，卻不算操縱貨幣，因為德國使用歐元，不會直接衝擊匯率。但即便如此，美國還是想與德國找出縮減逆差的辦法。

●悍然退出TPP

川普政府今年1月上路後的第一個正式貿易措施，就是從歐巴馬政府同意的跨太平洋夥伴協定（TPP）裡抽身。儘管美國兩黨都反對包含亞太12國的TPP，貿易專家仍憂心，缺乏連貫政策，撤出TPP將會拱手把區域影響力讓給中國大陸。

●不滿世界貿易組織（WTO）

如同對北美自貿協定，川普也以他所謂對待美國不公平，大力批評WTO，即便美國在WTO裡擁有許多成功打贏官司的紀錄，尤其是對大陸。

川普曾揚言要對中國大陸與墨西哥實施進口關稅，並已考慮用「邊境調整稅」來減少貿易逆差。但這種單邊行動恐違反WTO規定，幾乎肯定會讓美國受到其他WTO成員提出法律挑戰。（譯者：中央社陳亦偉）1060401

(中央社)