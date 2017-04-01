老人要陪伴也會談戀愛 還要面對耳語流言

談戀愛不是年輕人專利，當人年老時遇到喪偶也需要另一半的陪伴。不過老年人遇到的戀愛問題也不少，社工就表示，一對黃昏之戀的長輩，仍被外界耳語「門不當戶不對」。

台灣漸漸邁入高齡化社會，長輩越來越多，除了身體健康方面需要年輕人照顧外，老人還有情感的需求，這也是不可忽視的一部份。根據台北市中山老人住宅與安養中心社工師施孟儀觀察，長輩的情感需求包含感情、子女、信仰跟手足這四大部分。

在感情部分，施孟儀說，老人家談起戀愛來，跟年輕人一樣會面臨外界的耳語、流言和評論。施孟儀舉例指出，老人住宅有一對黃昏之戀的長輩，男性長輩已經90幾歲，女性長輩則為70幾歲，在一起時雖然雙方子女都很支持，甚至可以一起吃飯跟旅遊，不過面對老了又有一個伴，兩位長輩還是會面對了一些耳語、流言，例如被說「門不當戶不對」。

施孟儀說，男性長輩是公務主管退休，而女性長輩則只是行政人員退休，所以一開始也傳出說女性長輩高攀、倒追等，讓這對黃昏之戀的長輩走得很辛苦，但漸漸地還是受到大家的祝福，現在可以一起攜手出門散步、旅遊。

除了感情部分之外，施孟儀認為子女是長輩很重要的依賴，特別是已經喪偶的長輩。她舉例在子女探望長輩時，長輩就會把在老人住宅的生活點滴跟子女分享。施孟儀表示，子女對長輩的情感支持非常重要，很多長輩就是要聽子女的意見。

信仰部分，施孟儀說，有部分長輩就對信仰很執著，每天都要到行天宮拜拜；還有長輩是基督徒，會很熱心地集結老人住宅中的基督徒，一起在社區教堂中舉辦集會，施孟儀說表示，像這位長輩就已經成為社區基督徒長輩們的重心，如果這位長輩因為去國外探訪子女不在老人住宅，教堂的聚會雖然照常進行，但卻沒有人會參加，而這位長輩回來之後，每次聚會就又變得非常熱鬧。1060401

(中央社)