類似YouBike 東馬沙巴率先推免費租單車
台北市長柯文哲日前訪馬來西亞時，提及雪蘭莪州將和台北談YouBike合作事項。其實，東馬的沙巴近期內將率先推出免費出租單車計畫，只須繳交少許押金即可享受這項服務。
沙巴州首府哥打京那巴魯市政廳預計近期內會啟用免費出租單車計畫。
當地民眾可以在特定的租借站使用馬幣200令吉（約新台幣1400元）抵押金的智慧卡掃描後，就能租借腳踏車，使用期限是24小時，但使用完畢後要把腳踏車交還租借站。
大馬「星洲網」報導說，民眾交還腳踏車後，有關當局會退還押金。
不過，哥打京那巴魯市長楊文海透過社群網路和民眾互動時說，民眾租借腳踏車也要填具表格、附上身分證等文件。
「星洲網」報導說，目前已有部分的腳踏車放置在市政廳，同時設置了兩台智慧讀卡機，但尚未啟用。
大馬雪蘭莪州4月會到台北談YouBike合作，了解是否能夠整廠輸出，讓整個系統輸出到馬來西亞，柯文哲日前在大馬訪問時說，台北公共交通建設的一些資源和模式，如果能夠試驗成功，可以輸出到東南亞其他國家。1060401
(中央社)
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