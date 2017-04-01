劉德立夫婦晚宴款待巴拿馬總統

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駐巴拿馬大使劉德立夫婦當地時間30日於職務宿舍晚宴巴國總統瓦雷拉，國會議員瓦德拉馬、第一夫人胞妹暨私人助理主任Ana Mae Castillode Reyes暨夫婿及總統機要秘書桑多華等作陪。

瓦雷拉總統席間曾關切台巴雙邊合作計畫執行情形。劉德立表示，自他履任以來，無日不為配合瓦雷拉總統施政重點提升台巴雙邊合作計畫執行效率而盡力，並簡述已執行逾50項計畫。

其中包括33部垃圾車、44部救護車、45部警車及61部學校交通車，以及Baru、 Boquete、Aguadulce暨Pintada等市綜合市場興建計畫，以及興建運動場第1-4期計畫等。

瓦雷拉總統對上述合作計畫的執行成效表示滿意，並對劉德立使巴短短1年半內，積極協助推動裨益巴國計民生的合作計畫，主動出擊並成功與巴政府諸多內閣官員、政要建立良好情誼等，頗為稱許。

劉德立並與瓦雷拉總統及與宴賓客就美國總統川普對國際情勢的影響、巴國目前辦理2019年天主教世界青年日的籌劃情形及共同朋友近況等盡情交談。與宴賓客於品嘗劉德立夫人精心準備的豐盛佳餚，均大快朵頤，盛讚不已。餐宴歷時約150分鐘，氣氛愉悅，賓主盡歡。1060401

(中央社)