軍情局退伍軍官王宗武當共諜 判刑18年

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國防部軍情局退伍少校王宗武遭中國策反，吸收退伍上校林翰洩漏軍情局敵後情報人員名單等國家機密給中方；最高法院近日維持高等法院見解，依違反陸海空軍刑法等罪，判處王宗武18年徒刑定讞。

另外，林翰則依洩漏國防秘密消息罪等罪，判刑6年定讞。

檢調單位調查，王宗武在服役期間4次派駐大陸從事情報工作，但他在20年前被捕後遭中國吸收利誘，返台刺蒐國防機密，並吸收學弟林翰；林翰配合交付軍情局敵後情報人員名單等機密給中方。

調查發現，王宗武、林翰遭中國吸收後，依提供情報的價值論酬，每次可獲約1萬美元以上酬勞，每年還有1至3萬美元的「底薪」工作費。

據了解，王宗武因知悉軍情局內部組織編制與敵後布建模式，每年定期出國時，將台灣的軍情局人事資料、駐外情報員名單等機密，交付給中國國安人員。1060401

(中央社)