疑似違法資源回收廠大火 惡臭濃煙蔽天
台南善化胡厝里一處占地約600坪的資源回收場，今天早上不明原因起火燃燒，因現場多為易燃物，火勢一發不可收拾，現場濃密黑煙伴隨惡臭不斷向上竄出，遠在數公里外都能看見，台南市消防局據報出動人員灌救，並出動大型機具協助，現場無人受困，火勢仍持續悶燒中。
該處資源回收場位於農田中央，據附近民眾表示，這幾天該處資源回收場不斷傳出刺鼻異味，正想向相關單位檢舉，沒想到就發生大火，蘇姓民眾表示，並不適第一次傳出火警，但這次最嚴重。
由於現場疑似放置有事業廢棄物，南市環保局也派員前往現場了解，地主表示土地是出租給業者，他並不知道做什麼用途，現在也連絡不上業主，環保局初步調查，此處並無申請登記，應是違法經營，將深入追查。
(中時)
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