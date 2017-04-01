疑似違法資源回收廠大火　惡臭濃煙蔽天

善化一處資源回收廠上午大火，濃煙蔽天。（莊曜聰攝）

警消出動灌救。（莊曜聰攝）

濃煙遠在數公里外就能看見。（莊曜聰攝）

現場不斷傳出陣陣惡臭。（莊曜聰攝）

濃煙飄到附近民宅。（莊曜聰攝）

台南善化胡厝里一處占地約600坪的資源回收場，今天早上不明原因起火燃燒，因現場多為易燃物，火勢一發不可收拾，現場濃密黑煙伴隨惡臭不斷向上竄出，遠在數公里外都能看見，台南市消防局據報出動人員灌救，並出動大型機具協助，現場無人受困，火勢仍持續悶燒中。

該處資源回收場位於農田中央，據附近民眾表示，這幾天該處資源回收場不斷傳出刺鼻異味，正想向相關單位檢舉，沒想到就發生大火，蘇姓民眾表示，並不適第一次傳出火警，但這次最嚴重。

由於現場疑似放置有事業廢棄物，南市環保局也派員前往現場了解，地主表示土地是出租給業者，他並不知道做什麼用途，現在也連絡不上業主，環保局初步調查，此處並無申請登記，應是違法經營，將深入追查。

(中時)