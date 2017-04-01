獵殺330隻鯨魚 日5捕鯨船自南極海域返國

隨著人類的濫捕，海洋霸主的鯨類生物愈來愈少，圖為座頭鯨。（圖/美聯社）

日本5艘捕鯨船今從南極洲（Antarctic）海域返國，今年獵殺330隻鯨魚，再一次引發環保與動物保護團體嚴正抗議，對此行動，日本官方仍堅持是「研究行動」，捕鯨船前往南極洲海域，主要是探索當地的環境與生態。從1986年國際全面禁止商業獵殺鯨魚後，國際法院（The International Court of Justice）亦在2014年對日本做出禁捕的命令，但日本官方卻仍以傳統風俗與科學研究名義，多次違反禁令而引起國際抗議。

據日本朝日新聞報導，完成4個月南極洲海域「探索」的5艘日本捕鯨船今返國，帶回330隻被獵殺的當地鯨魚，再次引發國際社會與環保團體的嚴正抗議。這是日本恢復大型鯨魚研究計畫後，第2年出發遠洋獵捕鯨魚，雖然官方始終堅持這些獵捕行為，都是研究計畫的項目之一，但不少組織則批評，所謂的科學研究，根本是「掛羊頭賣狗肉」，實際獵捕的鯨魚返回日本後，最終還是流到商業市場和老饕們的肚子內。為保護瀕臨絕種的大型鯨類生物，國際法院更曾在2014年對日本做出禁捕的命令，但不到兩年的時間，日本官方就以研究計畫重啟捕鯨。

這次從南極返回的5艘捕鯨船之一：日新丸號。（圖/美聯社）

因為電影「威鯨闖天關」在全球爆紅的殺人鯨。（圖/美聯社）

十九、二十世紀的海洋，人類為了獲取鯨魚身上豐富且昂貴的經濟利益，在全球海洋大量搜捕與獵殺，造成各類大型鯨類數量急遽下降至危險階段。為保護他們並維持海洋生態平衡，國際社會在多次協商後，組成國際捕鯨委員會（IWC），並於1986年通過《禁止捕鯨公約》，全面禁止商業捕鯨，但日本、挪威、南韓、秘魯、巴西、中國等國都投下反對票。其中加拿大最後不願受官制，索性於1982年全面退出委員會，而有食用鯨肉傳統的日本，更是每年與挪威一起成為環保團體抨擊的主要對象。

面對外界的批評，日本官方亦強硬回覆，認為捕鯨船前往南極海域，一切行為都是在遵守禁止捕鯨公約》下進行，主要是調查鯨魚的數量並設法進行保護，至於日本食用鯨肉的傳統，是該國的文化特色之一，呼籲各國應相互尊重對方的文化，而非以「有色眼鏡」來評判。在日本捕鯨船返國前夕，挪威才因殘忍獵殺懷孕母鯨遭國際輿論砲轟，看來無論是商業或科學研究，捕鯨的行為是否允許，仍是國際社會一大爭議的問題。

(中時電子報)