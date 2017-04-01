港候任特首林鄭月娥 擬任用泛民人士

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香港候任行政長官（特首）林鄭月娥今天說，她已會晤泛民主派個別人士，邀請他們加入執政團隊。

林鄭月娥接受香港無線電視台訪問時說，她已與心儀的泛民人士會晤，並說要包容及用人唯才，期望個別泛民政黨不要阻撓黨員參加她的執政團隊。

林鄭月娥3月26日當選特首後曾說，今後首要工作是要修補社會因建制和泛民多年對壘所呈現的撕裂，起用泛民人士顯然是她修補撕裂的手段之一。

泛民最大黨派香港民主黨日前表示，在特首沒有普選前，民主黨成員不會加入執政團隊。1060401

(中央社)