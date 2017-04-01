林哲瑄臉書暗諷隊友 葉君璋出面調解

富邦悍將外野手林哲瑄在臉書發文，暗批隊友守備不積極，平面媒體報導影射對象就是林益全，對此總教練葉君璋昨天找當事人調解。

林哲瑄的臉書專頁3月30日晚間發文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」隨文貼上金手套的獎座照片，這則貼文引起球迷關注，還有不少球員在底下留言。

林哲瑄昨天面對媒體，針對這個引起爭議的發文，他說「只是抒發而已，以團隊的出發點，積極守備對球隊很重要，職業球員看到是無法接受的，沒有要針對誰」。

儘管林哲瑄公開說沒有針對任何人，但網友猜測，林哲瑄指的就是4屆金手套一壘手得主、隊友林益全。平面媒體報導，悍將3月30日敗給兄弟的那場比賽，有幾球打向一壘的安打，林益全差一點接到，卻沒有撲球。

林益全在2014年曾因撲球而左肩受傷，總教練葉君璋了解這個狀況，昨天召集林哲瑄、林益全以及胡金龍、高國輝等球員開會，調解這場球隊內部的摩擦。

林益全昨天對媒體說，「相信哲瑄不是針對我，就算是也是出於善意，對事不對人，我會努力把自己做好」。林益全的妻子林家嘉也在臉抒發文，「本是同根生，相煎何太急」。1060401

(中央社)