習川會 高碩泰：台灣立場 美方充分掌握
「習川會」即將登場，駐美代表高碩泰31日表示，任何涉及中華民國台灣的利益，我方均透過管道充分表述立場和訴求，美方也都充分掌握。
高碩泰在雙橡園茶敘時，就媒體詢問中美兩國領導人將在下周晤面表示，對「習川會」國內非常關心，組成相關團隊，駐美代表處也成立了狀況室，希望無時無刻掌握最新和最充分的資訊。
高碩泰指出，「習川會」議題和議程有其優先順序，任何涉及中華民國台灣的利益與台美關係，我方在過去時間都透過不同管道，定期和不定期充分表述立場和訴求，相信美方也都已充分掌握。
「習川會」下周四、五（6日、7 日）在佛羅里達州「海湖」俱樂部舉行。除北韓、貿易、南海、區域安全等議題外，華府專家多認為「一中政策」將是習近平在與川普會面時，中方首要確認議題。
(中時)
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