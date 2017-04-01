林哲瑄發文引討論 蔡承儒在官方粉絲團發表聲明
針對林哲瑄在30日賽後官方粉絲團發文，引發熱烈討論，今領隊蔡承儒也透過富邦悍將官方臉書發表聲明，期盼球迷不要擔心，教練團跟球員們都有良好的溝通。
富邦悍將官方粉絲團聲明文：「針對這次的風波，球隊昨天已有召開全隊會議討論，我對團隊保持很大的信心，大家都有強烈的求勝慾望，很單純只想幫助球隊贏球，想如何讓球隊變更好；然而危機就是轉機，經過這次的檢討，大家把問題解決，並更瞭解彼此，長遠來看也是好的，也可以讓我們更團結。或許一開始溝通方式的選擇可以更好，但重點還是我們有沒有從中成長和進步，我相信我們是可以的！」
「請大家不要擔心，教練團跟球員們都有良好的溝通，我們是成熟的團隊，大家的目標一致，就是要打出最好的比賽和成績給我們的球迷看，而在輸球或低潮時也是我們最需要球迷支持的時候，球季才剛開始，希望我們一起成為球隊最堅強的後盾！」
針對此篇文章，許多球迷也表達支持態度，留下加油口號，不過也有許多球迷留言表達傷害已經造成。
(中時電子報)
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