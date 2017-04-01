揭密！今年清明節為何不在4月5日
清明時節雨紛紛！今（4月1日）是清明連假第一天，話說早上全台灣還在下雨，不過午後就恢復乾冷天氣了！清明節最重要的就是祭祖、掃墓！不過今年掃墓可別搞錯日子了，因為今年的清明節是在4月4日而非5日！台北市立天文館在其官網中揭密其箇中源由。
過往的清明節多為4月5日，然今年較為特別卻是4月4日，和兒童節同一天，所以4月5日沒有放假。台北市立天文館在其官網「天文新知」中和大小朋友說明原因，「清明」其實和二十四節氣有關。
「清明」是依照太陽在天空中的位置而定，而今年清明發生的時刻是在4月4日晚上22:17，所以清明節就和兒童節同樣是4月4日。
天文館更進一步說明，其實不只清明節，所有節氣的日期都會在3天的範圍內變化，這是因為地球繞太陽的真實週期是365.2422天，但日曆年為365天，這多出的0.2422天（相當於5.8小時），就使得節氣也跟著「順延」了。
此外，為何每4年就有一次「閏年」呢？這也和二十四節氣有關。經過4年的累積後達到0.9688天，曆法就再設置「閏年」，以加上2月29日來調整太陽與日曆間的差距。在這樣的機制下，節氣的日期就時有越過午夜至次日，或因設置閏年而提早到前一日的情況了。
所以今年小朋友在度過兒童節時，也要知道4月4日也是清明節，要慎終追遠、如可以的話，和家人一起為祖先掃墓，當然那天也別忘了應景吃個「潤餅」喔！
(中時電子報)
文章來源：台北市立天文館「天文新知」
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