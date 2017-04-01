歡慶兒童節 高市警優莉兒童安全樂園登場
迎接兒童節到來，高市警局以兒童安全樂園概念打造「小小警察體驗&兒童安全大進擊闖關趣」活動，1日登場還有臉書抽獎加碼送出2輛小小警用機車，貼文訊息觸及近50萬名粉絲；首批入園體驗的小朋友玩的不亦樂乎，童言童語說，當警察好酷又好帥喔！
高市婦幼警察隊為優莉兒童安全樂園，精心規劃了許多創新體驗活動，包括全新登場的「優莉派出所」受理報案實習、騎乘小小警用機車執勤；今上午9至12時在警察局3樓大禮堂開幕， 20名「財團法人高雄市私立永安兒童之家」院童，及婦幼警察隊臉書粉絲專頁特地開放的10名中獎幸運兒，是首批入園的小小警察。
婦幼隊指出，小小警察看到為他們量身訂做的「優莉派出所」、小小警用機車與跑道，及宛如兒童樂園的大型闖關遊戲區，各個樂開懷，也在可愛的優莉姊姊防身舞操帶動下，小朋友習得一身防身舞技，另闖關成功證書及神奇寶貝球贈品更是令孩子愛不釋手。
高市警局優莉兒童安全樂園寓教於樂，藉此推廣「兒童安全守則」人身安全觀念，以守護孩子平安成長；此次活動發揚警察局「護幼展翅專案」保護扶助弱勢兒童精神，結合高雄巨港扶輪社共同舉辦，並有女義警一同參與，希望集各方的愛，帶給育幼院童一個難忘的兒童節。
(中時)
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