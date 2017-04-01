身形纖細被網友扣「吸毒」罪名 侯怡君誓言捍衛清白

侯怡君近日是非不斷。(圖/本報系資料照)

藝人侯怡君日前因「人妖說」不當發言，不僅無端捲入利菁與羅霈穎之間的戰火， 還被網友圍剿公開致歉，未料近日再被指稱「吸毒」，讓禍不單行的侯怡君氣到發文痛批，必要時絕對會採取法律行動。

被網友指控吸毒，侯怡君揚言捍衛清白到底。(圖/侯怡君臉書)

侯怡君臉書PO上運動照片，粉絲藉機留言詢問可否教她瘦手臂，希望更以她為目標當個健康的人，最後仍不忘為她加油打氣，希望別被近期負面新聞打倒，不過卻有網友留言回覆「她有吸毒當然瘦了」，此舉動則徹底惹怒侯怡君，讓她公開聲明「身爲公衆人物，網友之於各種批評指教我虛心接受，但對於無端生有的惡意攻擊.毀謗我的言論，個人也不會坐視不管」，並揚言必要時會採取法律行動悍衞個人清白。

(中時電子報)