新北投車站回娘家 多場活動熱鬧慶祝
歷經波折的「新北投車站」重組後今天在新北投捷運站旁重新開幕，台北市文化局規劃在清明連假舉辦多場熱鬧活動，像百歲耆老同慶車站和懷舊時刻鐘揭幕，下午則有踩街大遊行。
「新北投車站」興建民國5年，該車站曾一度搬離台北，民國77年因興建捷運淡水線車站拆除，並遷至彰化的台灣民俗村重建；北市府與當地民間團體在92年共同啟動「新北投車站」返鄉運動，歷經10年努力；原產權人日榮公司在102年4月同意無償捐贈車站給北市，車站得以重返台北。
台北市長柯文哲曾在去年11月初到新北投車站進行上梁儀式，文化局當時稱，新北投車站工程會在今年春節前完工，車站內規劃講座及展示地方人文歷史，重組後的「新北投車站」位置在距離原址約50公尺的七星公園內，也就是捷運新北投站旁。
文化局說，「新北投車站」今天會對外開放，委由台北市文化基金會營運，為慶祝「新北投車站」返鄉，規劃一系列活動，像百歲耆老同慶車站、懷舊時刻鐘揭幕等。
北市府和當地社區攜手，以辦喜事方式策劃開幕活動，下午也會宣布「新北投車站」正式營運，隨後由北投區學校、居民、NPO大隊組隊參與遊行踩街，七星公園也會舉辦為期4天的文創列車市集。
4月2日至4日的音樂會分別以「年輕人、那卡西和兒童節」為主題， 也邀請神秘失控人聲樂團及野孩子肢體劇場在兒童節當天輪番在七星公園草地與觀眾互動，歡迎民眾攜家帶眷來現場感受活力。1060401
(中央社)
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