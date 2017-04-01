5男大生魯莽闖合歡北峰 遇雨落難求救

5名缺登山經驗、裝備的男大學生未申請入山就攀登合歡北峰，過夜紮營遇冷氣團及鋒面降雨，帳篷及睡袋淋溼，心急求助獲救。

南投縣政府消防局昨天晚間10時多接獲民眾報案，5名男子昨天攀登合歡北峰，晚間在小溪營地紮營過夜，因山區天氣驟變降溫、下大雨地面積水、帳篷及睡袋裝備遭淋溼，禦寒裝備不足有失溫情形，加上路況不熟、經驗不足，無法獨自下山，請求救援。

南投縣政府消防局仁愛分隊派3人、太魯閣國家公園管理處派1人、保安警察第七總隊第九大隊派1人前往救援，今天凌晨1時多接觸5名大學生並引導下山，約今天凌晨4時返抵登山口，5人無大礙、未送醫。

救援警消表示，5人為來自台中市的大學生，沒有登山經驗，也不曾攀登合歡北峰，只是聽聞合歡山風景、星空很漂亮，就趁連假相約爬合歡北峰，也不知道攀登合歡北峰須申請入山證，在經驗及裝備嚴重不足情形下冒險入山，碰上大陸冷氣團及鋒面水氣，落難求救。

太魯閣國家公園管理處表示，攀登合歡西、北峰須向警察機關申辦「入山許可證」，但西、北峰非劃入國家公園生態保護區，因此不須申辦入園；合歡北峰步道約2公里，一般人往返約需3.5小時，西峰單程6.7公里、來回約12小時，這兩條路線都列為「登山型」步道。

太魯閣國家公園管理處指出，部分民眾見網友分享合歡群峰高山美景，以為很容易到達，因此未妥善規劃、查看氣象資訊、準備充足裝備就入山，是很冒險的行為，此外，步道入口也有告示牌提醒入山或入園申辦規定，呼籲民眾多注意、天氣不佳勿強行登山。1060401

(中央社)