防陸漁船越界捕蟹 南韓民政警察配步槍

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梭子蟹漁汛臨近，為防止中國大陸漁船進入漢江下游水域非法捕撈，南韓軍方決定從今天起派出在南北韓非軍事區（DMZ）執勤的30名民政警察配步槍，一起嚴打中國大陸漁船。

韓聯社今天報導，2016年6月，南韓海軍、海軍陸戰隊、海洋警察、聯合國軍司令部軍事停戰委員會官兵聯合組成「民政警察隊」（Military Police）在同一水域聯合嚴打中國大陸漁船，4天就抓扣2艘中國大陸漁船。

有南韓媒體指出，漢江下游水域正好位於南韓與北韓的分界線附近，屬於較敏感地帶。南韓軍方2016年曾擔心民政警察進入該水域執勤會引來北韓抗議，但當時雙方沒有發生衝突。

另據南韓SBS電視台報導，南韓國會3月30日通過「海洋警備法修訂案」，海警遭對方攻擊或擬攻擊時，對方3次以上違抗海警停船、駛移命令時，集體對海警造成危害、準備造成危害時，都可使用火力。1060401

(中央社)