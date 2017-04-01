洛時：李明哲被捕 在大陸NGO怕怕

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台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭到關押，國際特赦組織東亞分部主任林偉表示，這讓目前在中國大陸從事工作的非政府組織人員感到驚恐不安。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，國際特赦組織（Amnesty International）東亞分部主任林偉（Nicholas Bequelin）就李明哲遭到關押一案發表聲明說，李明哲因不明的國家安全原由被捕，將使得在中國大陸從事工作的非政府組織（NGO）人員人心惶惶。

林偉呼籲中國大陸當局，如果李明哲僅因從事合法活動而被捕，他應立即且無條件獲釋。

報導並引述中央研究院政治學研究所研究員吳重禮的分析說，這個案子可能損及台北與北京的關係，而如何理性處理對雙方都是挑戰，實在很重要。1060401

(中央社)