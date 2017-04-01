李明哲赴陸遭拘留調查 數十公民團體聲援

多個公民社團今天舉行聯合記者會，聲援在中國大陸被調查的前民主進步黨黨工李明哲。公民團體指出，北京這個行動，只會激起台灣年輕世代的不滿，對未來雙方互動投下未知數。

李明哲日前赴大陸，中國國台辦發言人馬曉光表示，李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查。

台灣教授協會、永社、台灣勞工陣線、台灣人權促進會等數十個民間社團今天共同高喊「人權有理、明哲無罪」，呼籲中國大陸盡速釋放李明哲。

台灣教授協會會長林秀幸說，中國政府不管有意或無意，不合司法程序羈押李明哲，已經在釋放一些訊息，包括想把台灣港澳化，因為李明哲的行為在台灣是尋常的，李明哲被捕，就是要讓台灣人溫水煮青蛙式的自我思想審查。

她認為，北京錯估形勢，因為在太陽花運動之後可以看出，台灣民心在民主化30年後，已經不甘心被馴服，而是充滿年輕世代的創造力，這和中國的「尚老」、「教條」文化不一樣，北京這個行動，只會激起台灣年輕世代的不滿，對未來雙方互動投下未知數。

林秀幸說，台灣和中國雙邊互相往來已經有一段時間，也累積了一定的合作模式、共識和習慣，如果因為此事件把過去模式都打破，等於逼迫台灣和中國漸行漸遠。

她指出，中國必須理解，只有和國際社會上其他成員分享接近的習慣和價值，才能將中國的經濟力轉化為國際上的威望，中國一再利用逮捕和打壓對付外人，已經塑造某種公眾形象，對中國的國際形象，不會加分只會減分。

這些公民社團呼籲，台灣有很強的命運共同體共感和信念，一個夥伴因為在自己國家的正常行為遭到中國逮捕，他們不會坐視，因為逮捕他，就是綁架整個台灣民心，不要低估了李明哲效應。1060401

(中央社)