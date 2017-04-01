朴槿惠囚衣號碼503 拍了犯人識別照

南韓前總統朴槿惠3月31日被收押在京畿道義王市的首爾拘留所，囚犯號碼是503號。在拘留所內，一般會喊囚犯號碼或在囚犯號碼後加上名字。

南韓「中央日報」今天在頭版頭條以「超集中權力造成的不幸」為標題，報導朴槿惠以收賄等13項罪嫌被收押在首爾拘留所。

報導說，朴槿惠的淡綠囚衣上的號碼是503號，她被安排在一個擁有會客室的單人房。

據報導，朴槿惠的用餐與其他囚犯一樣。1天提供3餐（每頓預算1440韓元，約新台幣40元），可以在房間內食用，餐具要親自洗好歸還。早晨6時起床，晚上9時就寢（以夏季為基準）。

報導說，朴槿惠與普通嫌犯一樣辦理了收監手續。在讓獄警確認姓名、身分證號和地址等個人資料後，朴槿惠接受了健康檢查和身體檢查。她攜帶的物品和身上穿的衣服寄存在拘留所。

南韓法務部相關人士表示，朴槿惠洗完澡後，換上了向未下達判決的女性提供的淡綠色冬季囚衣。在囚衣左前胸貼著囚犯號碼，右邊貼著標示房間位置的「房間號」。

南韓法務部稱，朴槿惠拿著姓名牌，在身高測量器旁邊拍攝了所謂的「犯人識別用正面照」。該照片將被用於收容所記錄簿等。朴槿惠聽取了關於拘留所內規定的講解後，拿著盥洗用具、毯子和整套餐具等前往房間。

報導稱，朴槿惠被分到一個比普通犯人的房間要大的單人牢房。法務部向媒體記者表示，現正收押在3.2坪單人牢房（包括洗手間和盥洗室）內。在單人牢房旁邊，還有用於會客和調查等用途的接待室。

報導說，1995年，前總統盧泰愚被收押在首爾拘留所比普通單人牢房更大的牢房（約3.5坪）。在單人牢房旁邊有盥洗室兼洗手間（約1坪），房間和盥洗室旁邊有接待室（約5坪）。前總統全斗煥也被收押在類似的設施裡。法務部相關人士表示，「朴前總統牢房的內部配置也參照前例。」

據報導，朴槿惠現在是在押嫌犯，不能化妝和盤頭。法務部相關人士表示，包括髮夾在內，身上佩戴的飾品都要寄存。之後可以用「收管金」購買髮夾等物品，但都是無法作為凶器的塑膠產品。此外，洗面乳產品等現在使用的普通化妝品也不能帶進去。

朴槿惠從3月31日凌晨就從檢方接到收監規定，她直接把髮夾拿掉，然後卸了妝。朴槿惠坐在開往首爾拘留所的車後座時，也並沒有將頭髮盤上頭。1060401

(中央社)