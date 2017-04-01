詹啟賢：派系操弄和黨員暴增非好現象
國民黨主席參選人、前國民黨副主席詹啟賢今天表示，國民黨在九合一選舉、總統大選接連挫敗後，直到現在都沒有好好地檢討為什麼會失敗，反而看到派系的操弄、政治的妥協，還有黨員暴增等問題，這都不是好現象。
詹啟賢上午前往雲林縣斗六市，與當地的青工幹部座談，下午則準備到雲林縣四湖鄉的三條崙海清宮（包公廟）參拜、並出席當地辦理的「讓國民黨不一樣」改革座談會。
詹啟賢上午在斗六市被媒體詢問「國民黨具投票權的黨員總數是近43萬人，與以前22多萬人相較，幾乎倍增」，他說，讓人覺得後面恐怕不是那麼單純；大家很高興看到那麼多人參與國民黨的事情，但所產生的後遺症，令人擔心。
詹啟賢指出，國民黨在九合一選舉、總統大選接連挫敗後，直到現在都沒有好好地檢討為什麼會失敗，反而看到派系的操弄、政治的妥協，還有黨員暴增等問題，這都不是好現象。
詹啟賢說，特別是引起關注的黨員暴增問題，所有黨主席都應好好地檢討，尤其是被媒體報導與那幾位特定參選人，更要出面講清楚。
詹啟賢下午雲林的行程，將由曾公開站台力挺的前副總統蕭萬長陪同；詹啟賢說，蕭萬長一向都很支持他，特別是關心國民黨，以及台灣未來的發展，因此，蕭萬長在熟悉的地區都會陪同出席，加以鼓勵，以及喚起大家對國民黨主席選舉的重視。1060401
(中央社)
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