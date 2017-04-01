蘇貞昌：若賴清德回新北參選 全力支持

前行政院長蘇貞昌今天說，若台南市長賴清德能回鄉為新北服務，他一定會全力支持，更願意擔任競選總幹事。但若賴清德要專心台南市政，他認為吳秉叡是最適合的人選。

蘇貞昌是在出席樹林濟安宮共同舉辦的「百姓眾生的守護者攝影展」及保生大帝文化祭後，接受媒體訪問時作上述表示。出席者還包括立法委員蘇巧慧、吳秉叡、羅致政、新北市長朱立倫等人。

蘇巧慧表示，此次舉辦「百姓眾生的守護神攝影特展」，就是為了把平常辛苦工作、照顧鄉里的里長們呈現出來。很高興此次樹林42個里共有35個里長熱情報名參加，希望大家透過這次特展，認識在地守護神-里長們的工作，也一同看見樹林的美好。

蘇貞昌提到，新北市是目前全台灣人口最多的院轄市，但不能被別人超越，台北縣過去在他擔任縣長時十分繁榮，當然希望現在新北市能夠更好，也期待有志於服務、真正適合的人能出線，帶領新北重返光榮。

朱立倫受訪時指出，保生文化祭已經連續舉辦20年了，非常感謝濟安宮，濟安宮對地方來說是非常重要的信仰中心，尤其做了很多公益。大家都祈求保生大帝可以保佑全民平安健康。

媒體詢問朱立倫，跟蘇貞昌一起出席活動，是不是提前2018選戰？朱立倫說，他常常在很多地方的活動，跟蘇貞昌或在地立委共同參加，這都是很好的事情，今天是保生大帝文化祭，也歡迎所有的立委跟所有的民意代表共同參與。

媒體詢問蘇貞昌有關賴清德可能回鄉參選，蘇貞昌說，大家都誠心認為，若賴清德能回鄉為新北服務，他一定會全力支持，更願意擔任競選總幹事。

他說，若賴清德要專心台南市政，他認為吳秉叡會是最適合的人選，因為吳秉叡就是當年他擔任縣長時的機要秘書，最了解新北市，也是3任資深立法委員，20年來都在這裡。1060401

(中央社)