年金改革 陳副總統批試院版無科學基礎

副總統陳建仁昨天深夜在臉書指出，年金改革委員會提出的方案，都是參照精算數據的科學實證設計，考試院通過的版本「不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續目標背道而馳。」

行政院院會日前通過公立學校教職員退休撫卹條例草案和勞工保險條例部分條文修正草案，考試院院會也通過公務人員退休撫卹法草案，陳副總統昨天臉書發文表示十分感謝行政院長林全帶領的行政院團隊，與考試院長伍錦霖帶領的考試院團隊，都能積極任事、慎重修法，讓法案順利如期通過，送交立法院進行最後審議定案。

陳副總統指出，年金改革應該是科學的、民主的，這次年改會的方案，都是參照精算數據的科學實證來設計；根據教育部所提供的資料顯示，採行年改會版本，可以將教育人員退撫基金的「基金用罄年限」，延後至民國138年，雖然考試院並未對外公布公務人員退撫基金的相關估算資料，但是他相信其基金用罄年限應該十分相近。

陳副總統認為，在這樣的科學估算下，應該思考的是如何再藉著「提高基金投資報酬率、加速優惠存款走入歷史、延長年資採計期間、加速降低退休所得替代率」，來讓年金基金更趨近完全永續。

陳副總統批評，可惜的是，考試院後來通過的版本既「縮短年資採計期間」又「提高退休所得替代率」，「不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾！」

陳副總統指出，目前各方案都無法達到基金永續，5到10年後必須再次檢討，科學數據顯示年改會方案的制度設計，是相當精準的，對於新制人員而言，繳交18%提撥率剛好可以維持退撫基金的永續，也由於退撫基金還要攤提舊制負債，因此才無法永續。

副總統說，因此未來檢討時，就應該確保新制人員都能領到年改方案規劃的退休金額，不能再做任何刪減；屆時基金不足的餘額，就應該從舊制年資退撫金來刪減，這樣才符合世代正義。

陳副總統最後表示，年改法案送到立法院審議之後，黨團或立委也都可以提出不同的法案，一起併案討論，企盼立法院能夠加速年改法案的審查，反映民意進行民主協商，盡早通過新的年金法案，大幅延後基金用罄年限，讓公教人員與勞工都能安心工作，不必擔心退休生活的經濟安全。1060401

(中央社)