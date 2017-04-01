不敵政府政策 全台第六名艋舺阿龍炒飯歇業

4月1日仍有粉絲前往艋舺阿龍朝聖，但只看到關閉的鐵捲門。(陳怡文攝)

艋舺阿龍炒飯無預警歇業，許多粉絲不捨。(艋舺阿龍粉絲頁)

北市萬華區龍山寺附近美食林立，其中有一間美味炒飯「艋舺阿龍」，曾獲得「全台美味炒飯大評鑑」票選活動第6名，老闆提供的免費例湯超有誠意，根本就是付費水準，炒飯粒粒分明，料多實在，吸引許多死忠饕客，前天老闆突然在臉書宣布「做完3月31日就不做了」，原因就是不敵一例一休的衝擊，讓粉絲十分震驚不捨。

位於萬華區西園路上的「艋舺阿龍炒飯專門店」，每天都人氣滿滿，想吃到美味的炒飯經常要等上一小時，尤其是店家每天提供的例湯，麻油雞湯真的吃的到一整塊雞肉；酸辣湯料多豐富；甚至有一次元宵節還出現過鹹、甜湯圓，被粉絲狂讚超有誠意，每天午、晚餐都出現客滿排隊人潮。

3月30日「艋舺阿龍炒飯專門店」臉書粉絲頁，老闆突然無預警貼出歇業文「呃，我打算做完明天 （3/31）不做了（最多做到4/1號把好的材料賣完）！謝謝大家長年以來的支持！餐飲小店終究是敵不過政府的政策，現在的年輕人要的是錢多 休假多！傳統小店哪可能有這樣的？！真的謝謝各位家人 我會永遠記得你（妳）們對我的好！在最美好的時候 留下最美好的回憶，是我想要的！」

31日最後一天時，很多人一次訂購多盒炒飯回家與家人共享，還有公司集體訂2、30盒。有客人與老闆談心時，老闆說「不做的原因只有兩個字壓力還有一例一休的衝擊。」，感嘆兄弟倆的手好像不是自己的，根本無力移動，真的累了、累了。

阿龍的死忠粉絲們十分震驚，紛紛挽留老闆「天啊！我還想吃耶」、「喔～不 這是我最近生活不順以來聽到最難過的消息了」、「 別鬧了，愚人節休一天嚇嚇大家就好了喇~(๏_๏)」、「剛開店吃到現在...老闆真的很親切，東西又好吃，真是太意外了」、「已經吃了三年，在別的地方吃的炒飯都有油煙味，只有阿龍的炒飯炒的粒粒分明又清爽美味，是我心目中NO.1的炒飯」、「老闆，不要關啦！你炒的炒飯是我們的心靈糧食，不管上班工作或生活中遇到不如意的事，吃到你的炒飯就可以獲得抒壓」

「是因為愚人節吧…我不相信」、「這是今早的晴天霹靂.....老闆不要這樣, 有什麼困難說出來大家幫忙，就像你幫我們職業婦女解決晚餐問題一樣」、「我們吃的不是炒飯 ………我們吃的是您的服務 ，熱情 ，手藝，親切跟大器」。

今日(4/1)日仍有許多人前往阿龍朝聖，但只看到關閉的鐵捲門，撲空的饕客們十分失望。

(中時電子報)