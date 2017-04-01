BBC趣聞 原來番茄醬打開後不應放在常溫

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如番茄醬開了後不應放在常溫；半夜頻尿的原因是吃太多鹽；以及人類腦部變大的關鍵可能是因為吃水果等等。

●你知道番茄醬開了後不能放在常溫嗎？

英國「標準晚報」（Evening Standard）網站報導，艾斯達連鎖超市位於倫敦的1家分店最近在社群媒體上掀起番茄醬打開後要放在冰箱或櫥櫃常溫保存的論戰。

結果，經2674人投票之後，54%的多數人選擇將開過的番茄醬以常溫保存。

這讓好管家研究所（Good Housekeeping Institute）看不下去，他們在網路上公布1份清單指南，說明無論是番茄醬或西式棕醬，開了後應放在冰箱。

除了保持低溫之外，番茄醬若3個月內沒用完，就得丟棄。

依據這項指南，同樣適用打開後得放冰箱的規則的還有芥末醬、烤肉醬、辣椒醬等等，開封後可使用的時間則不等。

●半夜頻尿？可能鹽吃太多了

有些人常常夜間睡到一半得跑廁所小便，日本的醫生研究後提出建議，有這種症狀的人可能必須減少鹽的攝取。

這種症狀稱為「夜尿症」，主要影響60歲以上族群，會導致睡眠中斷，可能嚴重影響生活品質。

研究人員在這份300多名志願者受試的研究報告中發現，降低鹽的攝取能讓人排尿減少。

平均來說，減少鹽攝取之後，受試者半夜跑廁所的頻率從超過2次減少至1次，白天的小便頻率也減少，生活品質隨之改善。

●加拿大擬明年7月前大麻合法化

加拿大廣播公司（CBC）報導，執政的自由黨政府4月將正式宣布，於2018年7月1日以前，讓大麻合法化。

報導說，聯邦政府將負責確保全國大麻供應安全無虞，並對業者發放執照。全國各省將有權決定大麻如何在各省批發販售、也有權決定大麻訂價。

加國聯邦政府將規定須年滿18歲以上，才能購買大麻。但各省仍有權將年齡限制設定更高標準。

此外，如果加拿大人想要自己種大麻，每戶最多只能種4盆。

●老鼠住進人類家中白吃白喝的時間比你想像更久

根據科學家發現的鼠齒化石，大約1萬5000年前的中東地區，老鼠就開始入侵人類定居點，顯示這種小型齧齒動物，遠比先前已知還要早就溜進家門。

參與撰寫研究的聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）人類學教授馬歇爾（FionaMarshall）表示：「這項研究提供第一個證據，顯示早在1萬5000年前，人類住在一個地方的時間長到足以影響當地動物群，導致家鼠愈來愈多。」

先前研究指出，農業的興起為人類與動物世界關係轉變的起點，尤其與老鼠等小型哺乳動物。

不過馬歇爾表示，這項研究顯示，「動物馴化起源回溯到人類定居，比長久以來認為的農業興起早了好幾千年」。

●吃水果可能是人類腦部變大的原因

「科學」（Science Magazine）雜誌報導，人類之所以會發育出又大又強的大腦，靠的可能就是今天最隨手可得的零嘴：水果。

刊登在「自然－生態學與進化」（Nature Ecology& Evolution）的研究觀察靈長類140多種主食，並假定這些飲食未隨演化改變太多，結果發現，吃水果的動物，大腦比基本上只以樹葉填飽肚子的動物大25%左右。

這份結果讓人對1990年代中期以來大家認知的理論打上問號。學界一直以來都認為，人類大腦之所以長大，是因為必須在複雜的社會群體中存活和繁衍後代。

迪卡辛表示，靈長類越來越聰明可能是為因應群居生活挑戰，但在社會生活的複雜性和大腦灰質大小之間，並未發現關連。

而和大腦大小有強烈關連的，就是吃水果。

水果這類食物內含能量比樹葉等基本能量來源多，因此提供了額外能量，可以演化出更大的腦部。

而要記得那些樹會長水果、樹的位置、怎麼切開水果食用，可能也是靈長類大腦長大的原因之一。（譯者：中央社許湘欣）1060401

(中央社)