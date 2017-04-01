和解蕭敬騰有前提 蔭山友紀須出庭道歉

歌手蕭敬騰及其經紀人不滿粉絲蔭山友紀在網站張貼「敗類」等字眼，提告求償，一審判蔭山共賠150萬元並登報道歉，經上訴，二審開庭勸和解，蕭敬騰的律師主張，蔭山須到庭公開向蕭敬騰道歉。

一審判決指出，蕭敬騰與經紀Summer主張，之前與蔭山友紀間有糾紛未決，未料，蔭山竟在民國102年10月起接續於大陸地區社群網站「新浪微博」的個人網頁上張貼蕭敬騰與Summer照片，內文指摘「台灣敗類」等語，涉嫌公然侮辱及損害兩人名譽權。

蕭敬騰與Summer提起民事官司，各向蔭山求償新台幣6000萬元、3000萬元以及登報道歉；蕭敬騰主張，網路24小時不斷播送侮辱行為，名譽受重創，且因而被社會大眾忽略他的演藝及公益事項等表現，精神上受有極大痛苦。

蔭山則說，因患疾病，不清楚自己是否有在微博網頁上貼文，本案肇因是因對方抹黑、污衊及不實指控她有長期騷擾蕭敬騰，導致自己被揭露身家背景，也受媒體及網路攻擊，她的言論可受公評。

一審判蔭山須賠蕭敬騰、Summer各100萬元、50萬元及登報道歉。兩造不服均提起上訴，由台灣高等法院審理。

高院日前首次開庭，兩造均未到庭，僅律師出庭，法官詢問，因事件發生已久，是否有和平落幕可能，且蔭山在刑事部分已經判決有罪確定。

蕭敬騰的律師指出，判賠金額以及登報道歉都有談的空間，但蔭山須到庭公開向蕭敬騰道歉並且不再發表對蕭敬騰的一切言論。

蔭山的律師則表示，會跟蔭山討論後，再與蕭敬騰的律師接洽，另外請求法官調閱蔭山的病歷。

法官庭末諭知給予一個半月的時間給兩造談談是否有和解空間，訂於5月12日再開庭。1060401

(中央社)