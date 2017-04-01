台中市出動守望相助隊 協助掃墓交通疏導

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清明節到來，各地出現掃墓人潮，台中市政府1日表示，為維護掃墓車流順暢，各里守望相助隊協助投入周邊道路交通指揮、疏導及管制，出動近1900人次。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年4月1日

清明節到來，各地出現掃墓人潮，台中市政府今天說，為維護掃墓車流順暢，各里守望相助隊協助投入周邊道路交通指揮、疏導及管制，出動近1900人次。

台中市民政局長蔡世寅表示，各里守望相助隊成員除於平時肩負夜間協勤治安巡邏任務外，遇有特殊節日、婚喪喜慶及重要廟會活動，積極參與里內公共事務，協助市府落實「行動政府」的施政理念。

民政局指出，今年共17區、63里守望相助隊於清明掃墓期間，投入通往各公墓及納骨堂塔周邊道路的交通指揮及疏導，出勤近1900人次；其中，包括西屯區林厝里、豐原區豐田里等多個里隊協助交通疏導超過5日，紓解掃墓塞車的不便情形。1060401

(中央社)