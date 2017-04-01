新片看板 目擊者迎戰攻殼機動隊

驚悚懸疑國片「目擊者」搶攻清明連假檔期，迎戰好萊塢女星史嘉蕾喬韓森「攻殼機動隊」、夢工廠動畫「寶貝老闆」及日本演員宮崎葵、橋本愛演繹動人母女情的「生日卡片」。

1.目擊者（Who Killed Cock Robin）是導演程偉豪執導，演員莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿、李銘順、李淳等人聯手打造驚悚懸疑國片，描述社會線記者「小齊」調查新聞發生車禍，意外串起9年前另起肇事逃逸的死亡車禍，隨著「小齊」深入調查，一連串事件不斷發生，查到的「真相」樣貌一次次被顛覆。

2.攻殼機動隊（Ghost in The Shell）改編日本漫畫家士郎正宗作品，好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、日本演員北野武等人主演，講述對抗如生化人與網路駭客新型態犯罪事件成立的「公安九課」故事，史嘉蕾喬韓森飾演全身「義體（人造器官及軀幹）」的女主角「草薙素子」。

3.寶貝老闆（The Boss Baby）改編美國童書繪本，動畫導演湯姆麥格拉斯（Tom Mcgrath）執導夢工廠新作，描述一個穿西裝打領帶、說話像大老闆且聰明過人的嬰兒，來到7歲男孩「提姆」家，憑著好口才擄獲「提姆」父母關注，為這個家帶來劇烈轉變。

4.生日卡片（Birthday Card）由日本演員宮崎葵、橋本愛主演，31歲的宮崎葵與小11歲橋本愛首次演母女。描述個性內向的「鈴木紀子」10歲喪母，與爸爸、弟弟相依為命，每年生日都會收到媽媽生前留下的親筆卡片，卡片陪伴成長，成為她的力量泉源。1060401

(中央社)