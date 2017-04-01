敗給辛吉絲前搭檔 辛然配無緣決賽

辛吉絲、詹詠然(右)邁阿密女雙無緣決賽。(取自詹詠然臉書)

詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis），邁阿密網賽1日女雙四強先盛後衰，面對前女雙球后、同時也是辛吉絲前搭檔，印度米爾莎（Sania Mirza）／捷克史崔可娃(Barbora Strycova)組合7比6(6)、1比6、4比10遭逆轉無緣決賽。

前一次印地安泉賽八強交手，「辛然配」以兩個6比4奪勝，此役詹詠然／辛吉絲首盤一度取得4比1領先，但印捷組合顯然有所對策，第5局開始來連保帶破連下4局超前，「辛然配」艱辛拚入搶十，才在第3個盤末點先下一城。

不過次盤風雲變色，開賽「辛然配」就被連下5局，第6局才保住發球局，1比6讓出，雙方進入最後搶十決勝盤，無奈「辛然配」遭氣勢正旺的米爾莎／史崔可娃打出4比1開局，盤末無力挽救連掉5分，終場7比6(6)、1比6、4比10與決賽擦肩。

(中時電子報)