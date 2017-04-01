提勒森首次北約會議 施壓盟邦提高出資
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天施壓北大西洋公約組織（NATO）盟邦提高國防支出，並譴責俄羅斯「持續敵意和占領」烏克蘭。川普政府對俄態度轉趨強硬。
法新社報導，俄國聲稱對提勒森的言論感到「不解」。提勒森在北約5月25日28國領袖峰會前，首次會見盟國外長。美國總統川普將出席北約峰會。
俄國外交部說，北約利用「俄國威脅的迷思，詆毀俄國侵略」，來促進北約團結，沒明確點名提勒森。
提勒森呼籲北約盟邦在5月峰會同意在年底前提出計畫，兌現分攤軍事支出的承諾。
提勒森在布魯塞爾表示：「一如川普總統明確指出，美國不能再繼續分攤不成比例的北約防禦支出。」
北約盟邦已在2014年威爾斯高峰會同意貢獻相當於國內生產毛額（GDP）2%的防禦經費。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對盟邦出資爭議提出澄清，他說盟邦瞭解他們必須擴大出資，但不是為了取悅華府，而是為了因應同時來自東翼和南翼的新威脅。
史托騰博格在結束5個小時會談後的記者會上表示：「我們目前檢視的1個選項是達成我們已承諾的國家計畫。」1060401
(中央社)
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