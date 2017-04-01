人口外移少子化 基隆太平國小8/1停辦

受到人口外移等因素影響，基隆市太平國小目前僅剩17名學生，市府3月31日召開教育審議委員會，決議自8月1日起停辦。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年4月1日

受到人口外移等因素影響，基隆市太平國小目前僅剩17名學生，市府昨天召開教育審議委員會，決議自8月1日起停辦。

教育處副處長陳淑貞表示，太平國小10多年前即因基隆港區貨運量銳減，導致社區人口大量外移，依據統計結果顯示，學區總人口數自民國101年4134人，降至去年的3934人，學區人口數已減少5%以上。

陳淑貞說，班級與學生數也從101學年度的6班60人，降至105學年度4班22人，其中1年級及3年級人數均為0人，儘管91年時已核定為開放學區，但招生情形仍面臨嚴峻考驗。

陳淑貞表示，太平國小因人數未滿50人且持續銳減，雖學校已努力提出轉型計畫，進行混齡教學與嘗試辦理實驗教育，但學校不利因素讓生源無法改善，轉型成效不顯。

市府依法陸續召開諮詢輔導會議、專案評估會議、2次公聽會、初審小組會議，歷經多次溝通與13次會議研商並前往議會說明，基隆市教審會昨天審議通過，決議太平國小8月1日起停辦。

陳淑貞指出，太平國小17名學生中，有15人會轉學到安樂國小，中華國小和建德國小各1人，路途都在1公里內，市府將每月補助每人新台幣500元交通費，直到畢業。1060401

(中央社)