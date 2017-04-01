林哲瑄暗諷隊友 蔡承儒：溝通方式可更好
富邦悍將外野手林哲瑄在臉書發文，暗諷隊友林益全守備不積極。領隊蔡承儒今天表示，球隊已經開會檢討，大家都想贏球，「或許一開始的溝通方式的選擇可以更好」。
富邦悍將官方臉書專頁上午貼出署名Chris的文章，Chris就是領隊蔡承儒的英文名字，回應這兩天有關球隊內部失和的傳言。
蔡承儒表示：「我對團隊保持很大的信心，大家都有強烈的求勝慾望，很單純只想幫助球隊贏球，想如何讓球隊變更好。」
蔡承儒說：「危機就是轉機，經過這次的檢討，大家把問題解決，並更瞭解彼此，長遠來看也是好的，也可以讓我們更團結。或許一開始溝通方式的選擇可以更好，但重點還是我們有沒有從中成長和進步。」
蔡承儒也對球迷喊話：「請大家不要擔心，教練團跟球員們都有良好的溝通，我們是成熟的團隊，大家的目標一致，就是要打出最好的比賽和成績給我們的球迷看，而在輸球或低潮時也是我們最需要球迷支持的時候，球季才剛開始，希望我們一起成為球隊最堅強的後盾。」
林哲瑄的臉書專頁3月30日晚間發文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」隨文貼上金手套的獎座照片，這則貼文引起球迷關注，還有不少球員在底下留言。
儘管林哲瑄公開說沒有針對任何人，但網友猜測、平面媒體指出，林哲瑄指的就是4屆金手套一壘手得主、隊友林益全。1060401
(中央社)
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