連假不休息，反同、挺同在教育部前陳情

捍衛家庭學生聯盟成員今天到教育部前表達反同立場。（林志成攝）

捍衛家庭學生聯盟舉行「春假揮軍南下，反不當性平遍地開花」記者會。（趙雙傑攝）

現場一旁有支持婚姻平權的大學生到現場高舉彩虹旗表達立場。（趙雙傑攝）

捍衛家庭學生聯盟成員今天到教育部前陳情，他們批判課鋼是同志養成教育，將利用春假期間，展開為期4天的「反對不當性平教育」鄉村走倡團，宣傳理念。不過，持不同意見的「台灣青年性別平等聯會」，則在一旁舉彩虹旗表達挺同立場。

今天是清明連續假期第一天，5、6名捍家盟學生聯盟成員到教育部前召開記者會，宣布要在4天假期期間，南下新竹、台中、台南、高雄4縣市，在廟宇、街頭開講。

捍家盟高喊「假性別平等，真同志養成」、「不當性平退出校園，潘文忠出來面對」，總召、輔大學生施俊宇說，《性別平等教育法》自2004年通過以來，法律明訂學校每學期要進行4個小時的「情感教育」、「性教育」，然而在教學現場，卻變調成「情慾探索」、「同志養成」等課程，他們無法認同。

捍家盟副總召、中原大學學生張國揚說，台灣的同志運動結合性氾濫風潮，透過性別平等教育的名義，正在嚴重地洗腦現在的學生。他們將串連各地區的學生團體，一起阻擋同志運動和不當性愛教材進入校園，捍衛正常婚姻價值。

在這場陳情活動中，一位家長代表拿出一張2位生理男性學童在公開場合親嘴的照片，直問「看到這照片，作父母的難道沒有感覺嗎」，他批評同志運動會讓台灣的家庭垮掉。

相較於捍家盟的激烈反同，挺同團體「台灣青年性別平權聯會」也有2人在一旁，舉彩虹旗默默表達訴求，雙方被幾位警察隔開。台灣青年性別平權聯會發言人、台北教育大學學生宋運川表示，他們支持修法，除了讓同志及性別少數族群能落實婚姻平權外，還要推動多元性平教育及反歧視法的立法，期待更多人支持多元性別友善校園及社會。

對於反同、挺同的不同意見，教育部學務司專門委員謝昌運表示，2004年立法通過《性別平等教育法》，教育部把以前的「兩性教育委員會」改成「性別平等教育委員會」，以後是否走回頭路改回「兩性教育委員會」，將廣納各方意見，作為修法的參考。

(中時)