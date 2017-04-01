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樹林塑膠帆布工廠火警，清晨火勢終於控制。(王揚傑翻攝)

昨晚11時許，新北市樹林區西圳街4樓塑膠帆布工廠傳出火警，由於廠區內存放大量易燃物品，導致救援不易，火勢延燒至3樓且遲遲無法控制，所幸無人員受困傷亡，火勢至今天上午7時43分方受到控制。

新北市消防局昨晚獲報「威全鋒」帆布工廠4樓發生火警，消防人員到場時，4樓火舌已經竄出，警消立即鋪設水線灌救，並調派雲梯車從建築物外部射水，試圖控制火勢。

消防局表示，火場燃燒面積約2000平分公尺，無人員受困傷亡，新北消防共出動91輛各式消防車，人員271人，火勢目前已受到控制。

(中時)