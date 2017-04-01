清明連假薪資假期怎麼算 勞動部告訴你
接下來就是兒童、清明節連假，勞動部指出，國定假日雇主應讓勞工休息給薪，但若遇上勞工例假或休息日，應給予補休，若是雇主徵得勞工同意出勤，要工資加倍發給或給予補休，若出勤日為勞工例假或休息日，則需按休息日的加班費計算工資，再另給補休。
勞動部說明，民族掃墓節是以農曆清明節氣為準，如果兒童節與民族掃墓節碰巧遇上同一日時，前一日提前放假，像是今年4月4日是民族掃墓節，與兒童節同一日，因此今年兒童節於4月3日放假，凡適用《勞動基準法》的勞工，雇主均應依法給假並給薪。
國定假日雇主應讓勞工休息並給薪，但倘若這天碰巧遇上勞工例假或休息日，雇主除了讓勞工休息給薪外，還得另外讓勞工於其他工作日補休；但倘若雇主徵得勞工同意於該日出勤，工資應加倍發給，或是勞工自願換取補休，但雇主不得片面規定要求只能申請「補休」，不予加發工資。
但倘若國定假日出勤，又碰上勞工的例假或休息日，則出勤日當天視為勞工休息日加班，工資未滿4小時以4小時為計，4小時以上未滿8小時，以8小時為計，前2小時工資乘以1.34，第3個小時起，工資乘以1.67，並再另外給予一日，視為國定假日的補休。
勞動部強調，勞雇雙方有調移該休假日至其他工作日實施的需求，都須透過協商，雇主如有違反相關規定，可處2~100萬元，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955專線」申訴。
(中時)
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