幻象2000衝場 新竹市「風的運動場」湧上萬民眾

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新竹市「兒童藝術節─風的運動場」1日登場，吸引大批親子前往同樂。（徐養齡攝）

各式大型遊具排滿人潮。（徐養齡攝）

幻象2000戰機衝場。（徐養齡攝）

兒童節連假1日展開，新竹市應景推出適合親子共遊的「兒童藝術節─風的運動場」，安排全台首創的歐系大型遊具，吸引逾萬大朋友、小朋友來玩，家長開心說：「連大人都想回到幼稚園！」

市長林智堅在空軍幻象2000戰機衝場下，化身帥氣飛行員現身，親自走訪各遊具，與親子們貼近互動，看到孩子們玩得盡興，林智堅也熱血沸騰，邀請全台民眾到竹市作客，一起來當「風的孩子」。

(中時)