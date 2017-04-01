郭富城去年底求婚方媛 傳本月雙喜臨門

傳郭富城為母親想早日成家娶方媛。（圖／取自郭富城、MK_fy微博）

郭富城有望在本月完婚。（圖／中時資料照片）

51歲香港天王郭富城上月與小22歲女友方媛申請結婚，兩人有望在本月完婚，今(1日)港媒報導，郭富城急於成家與近年來身體不好的母親有關，希望早日讓媽抱孫，去年底郭天王便秘密向方媛求婚成功，傳方媛現今懷有2個月身孕，本月婚宴可說是雙喜臨門。

據香港周刊報導，郭媽媽年紀已大，近年來因心臟問題、糖尿病等常出入醫院，孝順的郭富城知道母親最希望他早日娶妻生子，去年9月完成紅館演唱會後，便跟女友提了結婚打算，年底方媛也點頭，暫時還沒空拍婚紗照。

目前人在大陸拍戲的郭富城，婚事全交給四姊代為打理，希望走簡約溫馨路線，只請兩家親友吃飯，再請律師見證簽字，報導中指出，才29歲的方媛順利得到天王心的秘訣是善解人意、不黏人，且常抽空到香港陪伴郭媽媽，自然輕鬆過了準婆婆這關，至於面對成為天王嫂後續而來的壓力，郭富城經紀人小美昨透露對方媛印象好，跟外界傳聞不同，相信她能順利挺過外界風雨。

(中時電子報)