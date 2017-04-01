奧迪A7安全氣囊瑕疵 在陸擴大召回

我要評比

奧迪（Audi）2017年式A7、A8L、A4 allroad系列汽車安全氣囊、安全帶有瑕疵，碰撞時安全氣囊恐不會爆開、安全帶無法收緊，因此在中國大陸宣布擴大召回，但總數只有23輛車。

中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局官網今天發出新聞稿指出，一汽－大眾汽車公司日前向國家質檢總局備案召回計畫，將自10日起召回部分進口的奧迪2017年式A7、A8L、A4 allroad系列汽車。

這次召回計畫中的A7有10輛，A8L有6輛，A4 allroad系列有7輛。

新聞稿表示，上述車輛因供應商製造原因，安全氣囊或安全帶的初級氣體發生器中的化學成分配比不當，在車輛發生碰撞時，可能導致氣囊無法正常展開或前排座椅安全帶預緊器無法正常收緊，存在安全疑慮。

一汽－大眾汽車將檢測召回的車輛，並根據結果免費更換副駕駛座安全氣囊、右側簾式安全氣囊、前排左側安全帶的相關零件。

一汽－大眾汽車1月24日以類似理由宣布召回8418輛車，這次是擴大召回，原因為供應商提醒副駕駛安全氣囊、右側簾式安全氣囊或前排左側座椅安全帶也可能有問題。1060401

(中央社)