紐約時裝週首席彩妝師 來自台灣
年度紐約時裝週在2月9日落幕，而來自台灣旅居洛杉磯的彩妝師楊佳蓉（Mia Yang），是這次時裝週的首席彩妝師。
楊佳蓉這次帶著台灣品牌的面膜，以及10位紐約彩妝師組成的團隊，獨步紐約時裝週。生長在台灣，旅居歐美多年，楊佳蓉是少數在國際時尚圈有影響力的彩妝師。
她談及在紐約時裝週，為知名華裔設計師廖建明（Dan Liu）設計的妝容指出，廖建明這季的主題是「秋季精靈」，於是參考了秋天紅色漸層至楓葉菊的變化，另搭配霧面妝容，凸顯精靈的空靈感。
楊佳蓉注重每個小細節的質感，她堅持，與其完美大量的遮瑕，更應用心於皮膚毛孔和肌膚紋理透露的質地，尤其紐約下雪，氣候乾燥，使用毛巾沾熱水替模特兒唇部去角質，敷面膜時也敷嘴唇，使秋季精靈妝容更細膩。1060401
(中央社)
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