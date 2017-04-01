清明掃墓少燒紙錢 台北市設收運專車

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北市環保局1日說，清明節將屆，民眾掃墓時盡量減少燒紙錢、燒香，可降低影響空氣品質和火災狀況，清明連假期間，在富德靈骨樓及陽明山靈骨塔設有收運金、銀紙集中收運專車。（環保局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年4月1日

北市環保局今天說，清明節將屆，民眾掃墓時盡量減少燒紙錢、燒香，可降低影響空氣品質和火災狀況，清明連假期間，在富德靈骨樓及陽明山靈骨塔設有收運金、銀紙集中收運專車。

環保局表示，燃燒金紙產生的空氣污染物，對環境及健康都會產生危害，減燒1公噸金紙，可減少1.5公噸二氧化碳及30公斤PM2.5。

台北市前已推動全年度「集中焚燒金銀紙錢常態化」，除農曆7月及清明節提供「集中焚燒金銀紙錢活動」收運服務，農曆初二、十六加收鄰里間金銀紙錢收運及集中焚燒的服務，提供400處以上收運地點。

環保局指出，清明時節掃墓人潮眾多，大量金紙無法即時在金爐焚燒，民眾常在空地直接燒金紙，產生粒狀污染物等多項空氣污染物，不僅造成空氣品質惡化，也會刺激眼睛及呼吸系統，導致相關疾病惡化，隨處焚燒紙錢也可能造成山林火災。

環保局呼籲，為防範露天燒紙錢影響空氣品質及造成火災，不要露天焚燒紙錢，香枝不入袋，避免未熄滅香引燃紙錢造成火災。

環保局表示，配合殯葬管理處清明節掃墓期間各項便民服務措施，清明連假期間，在富德靈骨樓及陽明山靈骨塔設有收運專車，提供金、銀紙集中收運服務，統一載運至焚化廠焚燒。1060401

(中央社)