白宮公布財務資訊 川普高層幕僚超有錢

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美國總統川普今天公布包括他的女兒伊凡卡和女婿庫許納在內等高層幕僚的個人財務資訊，證實圍繞在他身旁的顧問都非常有錢。

路透社報導，白宮政風官員表示，這份依法要求披露的文件，提供白宮新進員工剛上工時，以及為防利益衝突開始賣股票和其他資產前的資產和人事概況。

白宮揭露高盛集團（Goldman Sachs）前總裁、現為白宮國家經濟會議主席的寇恩（Gary Cohn），擁有價值至少2.3億美元資產，但有可能更多。他有數項資產的資訊不多，只顯示這些資產價值超過100萬美元。

寇恩進入白宮之前，該年年收入介於4800萬到近7700萬美元之間，但可能還更高。

在關於庫許納（Jared Kushner）財務狀況的54頁報告中，涵蓋他和妻子伊凡卡（Ivanka Trump）多數資產和所得，許多資產價值6位到7位數。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這對夫妻的不動產和投資帝國價值高達7億4100萬美元。庫許納為了接公職，1月已辭去266家企業實體的行政職。

資深顧問巴農（Steve Bannon）進入白宮前的銀行帳戶、不動產和其他持股價值在330萬美元到1260萬美元之間。

白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）擁有60萬4000美元到116萬美元之間的資產和142萬美元所得。所得中約56萬6000美元來自共和黨全國委員會（Republican National Committee），剩下的則來自密爾瓦基法律事務所擔任合夥人的收入。

此文件中沒有川普和副總統彭斯（Mike Pence）的資產資訊。（譯者：中央社陳昱婷）1060401

(中央社)