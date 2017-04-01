戴資穎羅大佑施明德 母校雄中校慶同台
高雄中學今天歡慶95週年校慶，包括羽球世界球后戴資穎、華語流行樂教父羅大佑、民進黨前主席施明德等校友回母校同慶，並同台共切生日蛋糕，學弟妹熱烈歡迎。
戴資穎上台接受雄中校友募集的運動贊助金新台幣10萬元，並回贈球后親筆照，雄中校長謝文斌說，將掛在校長室永久典藏。
戴資穎說，她是最年輕的校友，很高興能回母校與學弟妹一同歡慶校慶；她同時勉勵學弟妹只要努力不懈就會有出頭的一天，不要放棄自己的夢想。
戴資穎到台下後，前來要求簽名合影的學弟妹絡繹不絕，她來者不拒，一一簽名合影。
高雄市副市長許銘春隨後上台致詞一時口誤「排球球后」戴資穎，引起台下一陣騷動，她連忙打圓場說不好意思「吃螺絲」，是羽球球后才對。
許銘春說，她與戴資穎父親是認識20多年的好友，從戴資穎還沒出生就認識了。她的手機殼也改用戴資穎所送的，上有羽球球后的相片。許銘春還讚揚戴資穎是台灣之光，也是高雄之光。
羅大佑也一早從台北南下勉勵學弟妹，他說，一早買不到高鐵票，於是自己開車下來，還好沿途沒什麼塞，4小時就到了。
雄中1922年4月1日創立以來，培育數以萬計校友，遍布各行各業貢獻長才，其中不乏政壇人士，包括民進黨前主席施明德、立委陳其邁、許智傑、市議員蕭永達等校友紛返校祝賀。
陳其邁說，沒有雄中就沒有美麗島，沒有美麗島就沒有今天的台灣民主。曾在雄中留級的施明德也回憶他在雄中的日子。許智傑則說，他一直以雄中為榮，因此特別穿雄中校服去立院報到，找不到自己的校服，於是拿兒子的。
另外，前立委羅傳進祖孫三代都是雄中人，也出席校慶活動，其中孫子羅雍勝是高一新生，校長謝文斌也頒獎給羅傳進、羅世雄、羅雍勝3人，感謝他們對雄中的支持。1060401
(中央社)
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