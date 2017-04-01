4架幻象呼嘯天際 新竹市兒童藝術節揭幕
新竹市於兒童節連假舉辦兒童藝術節，4架幻象上午呼嘯天際為活動揭幕。首日因天氣放晴，吸引逾萬人次的大小朋友湧入「風的運動場」，共「童」穿梭各式大型遊樂設施，玩得不亦樂乎。
竹市兒藝節今天開幕，由於昨日傾盆大雨，讓「風的運動場」草地、遊戲設施變濕，市府團隊今早動員人力，手持拖把及抹布將現場硬體設備盡量拭乾，加上今晨陽光露臉，讓大小朋友開心遊玩，共「童」燃燒熱情。
上午開幕儀式，空軍499聯隊出動4架幻象2000戰機，呼嘯會場上方天際，為活動炒熱氣氛、揭開序幕，現場民眾開心仰頭欣賞，也有熱愛飛機的大小朋友舉手向戰機致敬，開心直呼「這是499聯隊送給小朋友們最特別的兒童節禮物」。
新竹市長林智堅表示，引頸期盼兒藝節今天開幕，很開心看到好多來自全國各地的大小朋友齊聚風城，一起在草地上奮力奔跑跳躍、闔家同樂，並提醒大家注意防曬，多補充水分，把握連假到「風的運動場」揮灑汗水，盡情紓壓。
新竹市文化局表示，今年在樹林頭公園打造全國首創、有別於罐頭遊具的「五感體驗」設施，讓孩子們在「風的運動場」奔跑彈跳、盡情玩樂。
文化局指出，除了大型遊具，此次兒藝節也引入表演藝術元素，讓大小朋友在肢體的活動舒展外，也能享受藝文饗宴，每天上午11時、下午1時30分及3時30分，舞台將演出兒童劇「飛天國王子選拔大會」，邀小朋友們一起助王子一臂之力。1060401
(中央社)
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