「最會結婚的男人」謝承均慶生 許願雞年買個窩

謝承均日前慶生許願。（取自臉書）

好友連靜雯（左）幫他慶生。（取自臉書）

仔仔最近和同門師妹王宇婕合拍《甘味人生》。（取自臉書）

仔仔經營副業有成。（取自臉書）

八點檔《甘味人生》裡，飾演深情又被封「最會結婚的男人」的謝承均4月6日生日，生日前夕許多好友紛紛獻上祝福，今(4/1)下午他將和粉絲度過一場開心的生日會，消息一出，報名立刻秒殺，讓許多沒報到名的粉絲搥心肝，期待開放更多的名額。

謝承均開心先謝謝大家，他也說因為場地的關係，僅能容量50位粉絲，明年生日希望增加到100人，讓更多喜歡他的朋友能一起同樂，而生日會現場，謝承均將與每一個來參加的朋友聊天互動，還會玩小遊戲。

謝承均的生日願望，每年都許下要自己、家人還有身邊的朋友都能平安健康外，這兩年有多新增了一個願望「買一個屬於自己的小窩」，「一直以來都跟家人住，沒有一個屬於自己專屬的小天地，最近這幾個月積極看房子，我想這個願望很快就會實現。」

對於自己的生日，讓他最難忘的是生日見面會是大家站成兩排，各拿一支玫瑰花迎接他入場，謝承均分享：「我走到一半就感動得哭了，雖然每一年的生日會都讓我覺得窩心，但這年讓我覺得最特別，印象最深刻。」

(中時)