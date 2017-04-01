承億文旅集團清明連假 異業結盟搶客
為搶攻清明連假旅宿商機，承億文旅集團推出一系列異業結盟優惠促銷活動吸客，策略夥伴包括誠品會員20倍紅利積點加贈、全聯會員3.5折優惠價入住、入住承億文旅可獲得Zaolra滿額抵300元服飾購物金等，雙方藉此進行品牌顧客流用與提高導購營收。
承億文旅集團品牌長張力中表示，異業結盟推出以來，創下數百組住房銷售佳績，預期清明連假期間可帶動住房銷售2至3成。
承億文旅以發揚台灣在地文創旅宿體驗為核心，自2011年從嘉義開始，短短5年內、陸續開出「嘉義商旅」、「淡水吹風」、「台中鳥日子」、「桃城茶樣子」與「花蓮山知道」等5家文創設計旅店，為台灣深度文創旅遊開啟全新視野，獲得國內外亞洲旅客熱愛。
張力中表示，承億文旅以文創旅宿體驗加值為策略核心，已與亞洲旅遊體驗線上平台-KKDAY成為策略夥伴進行垂直整合，推出住宿加深度在地導覽行程體驗一條龍服務；此外，每季、每一分館皆與在地文創品牌聯名舉辦策展。如2017年第2季與知音文創、Snupped、Headphone dog等新創品牌進行聯展，為喜愛台灣文創的亞洲旅客，帶來更深度的旅行體驗。
在住房聯名優惠專案上，承億文旅也與台灣最大推廣苦茶籽文化的洗沐品牌「茶籽堂」進行聯名合作，全館洗沐備品指定使用外，也推出住房即贈送茶籽堂禮盒商品，深受旅客喜愛，每月住房創下熱銷佳績。
張力中表示，承億文旅開創全新異業經濟商業模式，為熱愛台灣文創深度旅行體驗的旅客、帶來更多選擇與可能性。
(工商)
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