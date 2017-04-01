印尼村民安葬食人巨蟒 怕蛇群報復
印尼西蘇拉威西省25歲農民日前遭一條巨蟒吞食，村民剖開蛇肚找到他的全屍，昨天並把巨蟒屍體安葬在農民遇害處附近。村民相信，這樣才不會遭到蟒蛇同類報復。
印尼新聞網站liputan6.com追蹤報導發現，當地村民為了從巨蟒肚裡拉出遇害農民屍體，把這條蟒蛇剖開肚子達2公尺，村民相信，為了不觸怒在村莊附近出沒的其他蛇類，決定好好安葬這條巨蟒。
當地農民艾克巴（Akbar Salubiro）日前前往油棕園工作後失蹤，親友們很擔心，於是號召許多村民前往搜索。
村民最後在油棕園內發現一條大蟒蛇，且肚子腫脹異常，村民研判這條蟒蛇不久前才進食過。
於是村民殺死巨蟒，用長刀剖開蟒蛇腹部，果然在蛇肚內找到艾克巴的全屍，而且明顯可見艾克巴穿著靴子、短褲和T恤。
村民研判，艾克巴很可能遭巨蟒攻擊窒息而死，之後被吞食。村民後來將艾克巴的遺體帶回村莊，並為他舉行宗教儀式。
原本有村民提議要把蛇皮賣給收藏者換取現金，不過，最後村民們還是決定好好安葬這條蟒蛇，為的是避免觸怒經常出沒在村莊附近的其他蟒蛇。
村民們把這條巨蟒安葬在艾克巴喪生附近的油棕園，也為牠舉行了宗教儀式。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。