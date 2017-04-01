印尼村民安葬食人巨蟒 怕蛇群報復

我要評比

印尼西蘇拉威西省25歲農民日前遭一條巨蟒吞食，村民剖開蛇肚找到他的全屍，昨天並把巨蟒屍體安葬在農民遇害處附近。村民相信，這樣才不會遭到蟒蛇同類報復。

印尼新聞網站liputan6.com追蹤報導發現，當地村民為了從巨蟒肚裡拉出遇害農民屍體，把這條蟒蛇剖開肚子達2公尺，村民相信，為了不觸怒在村莊附近出沒的其他蛇類，決定好好安葬這條巨蟒。

當地農民艾克巴（Akbar Salubiro）日前前往油棕園工作後失蹤，親友們很擔心，於是號召許多村民前往搜索。

村民最後在油棕園內發現一條大蟒蛇，且肚子腫脹異常，村民研判這條蟒蛇不久前才進食過。

於是村民殺死巨蟒，用長刀剖開蟒蛇腹部，果然在蛇肚內找到艾克巴的全屍，而且明顯可見艾克巴穿著靴子、短褲和T恤。

村民研判，艾克巴很可能遭巨蟒攻擊窒息而死，之後被吞食。村民後來將艾克巴的遺體帶回村莊，並為他舉行宗教儀式。

原本有村民提議要把蛇皮賣給收藏者換取現金，不過，最後村民們還是決定好好安葬這條蟒蛇，為的是避免觸怒經常出沒在村莊附近的其他蟒蛇。

村民們把這條巨蟒安葬在艾克巴喪生附近的油棕園，也為牠舉行了宗教儀式。1060401

(中央社)