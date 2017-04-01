川崎宗則回老東家軟銀鷹 簽1年約

日本Sponichi Annex等報導，遭美國大聯盟芝加哥小熊隊解約的日本內野手、36歲的川崎宗則決定重返老東家軟銀鷹，簽下1年約。他今天在福岡市舉行加盟記者會。

川崎今天在福岡市雅虎巨蛋舉行加盟軟銀鷹隊的記者會之前，已與軟銀鷹正式簽約。他簽下的是1年的契約，球衣是與以前所使用的背號52號一樣。

川崎在記者會上一開始就說：「早安，我是加入福岡軟銀鷹的川崎宗則。我是鹿兒島人。該說『我回來』了嗎？應該還沒吧，要上場打球才能說『我回來了』。

被媒體問到為何暌違6年重返日本球壇時，川崎答說：「到前天為止，我人還在美國。早上醒來，收到電郵得知我被炒魷魚了，正在傷腦筋時，最早來關懷的就是軟銀鷹，隔一天，我感受到軟銀鷹的熱忱，當下就很想回軟銀鷹。」

今天與川崎一同出席記者會、現年53歲的軟銀鷹教練工藤公康表示，川崎不僅棒球力強，深受球迷喜愛的個性也很好。只要川崎認為「沒問題」時，就讓他好好調整，努力上一軍。工藤被問到川崎的守備位置時答說：「目前最感不足的是內野。」

川崎是1999年以選秀第4名的身分從鹿兒島工業高等學校進到軟銀鷹隊的前身大榮鷹隊。2011年，球季結束行使FA自由球員資格，表示只希望加盟日籍選手鈴木一朗所屬的水手隊成為隊友。2012年，他與水手隊簽下小聯盟合約，後來遭釋出，效力藍鳥隊、小熊隊，有在大聯盟上場的紀錄。

川崎在大聯盟5個球季，出場276場比賽，平均打擊率為2成37，累積150安、1轟、51分打點。1060401

(中央社)