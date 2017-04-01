當個好主人 中市宣導飼養寵物正確觀念

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為宣導寵物飼養正確觀念，台中市政府4月起推出「2017好主人in台中」系列活動，邀請記錄片「十二夜」導演、寵物訓練師等專家舉辦課程講座與寵物健康諮詢。

每年的4月4日為世界流浪動物日，台中市動保處今年特別舉辦「2017好主人in台中」系列宣導活動，舉辦一系列宣導講座與諮詢課程，協助解決飼養上的疑難雜症。

台中市副市長張光瑤表示，領養寵物要有正確的觀念與方法，深入了解動物的習性與飲食健康，藉由此次活動，除了讓民眾了解領養寵物的真諦，愛惜每一個小生命，也呼籲民眾發揮公德心，在外遛狗時正確使用牽繩與清便袋，確保行人安全與環境整潔。

「2017好主人in台中」系列活動從4月起舉行，邀請十二夜導演Raye、王昱智寵物訓練師（熊爸）、西薩．米蘭狗教官亞洲接班人參賽者Annie老師等多位專家現身與談，宣導民眾飼養正確知識與觀念，讓動物保護從社會議題轉為生活實踐。1060401

(中央社)