醫院上演魔術秀 病童享快樂兒童節

兒童節前夕，衛生福利部桃園醫院特別安排團體，把表演搬到醫院內，透過精彩玩偶、魔術表演，讓參與的小朋友看到精彩演出，露出純真燦爛的笑容，瞬間痛苦拋在腦後。（桃園醫院提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年4月1日

兒童前前夕，衛生福利部桃園醫院特別安排團體，把表演搬到醫院內，透過精彩玩偶、魔術表演，讓參與的小朋友看到精彩演出，露出純真燦爛的笑容，瞬間痛苦拋在腦後。

桃園醫院為了關心病童，特別在兒童節前規劃連續2天，由財團法人中華視聽傳播基金會「蒜頭家族」成員一起到醫院，陪同病童度過兒童節。

桃園醫院小兒科護理長王藝華表示，因為生病的小朋友於醫院期間，家屬身心都承受著極大的壓力，希望藉由難得的機會，讓小朋友也能感受到兒童節的喜悅。

有住院的小朋友開心的說「哇！好大的玩具，我要和他照相！」，「可以自己動手做襪子玩偶，不用爸爸媽媽的幫忙我自己也可以完成耶！」，「魔術表演好酷，看完表演還有氣球可以拿，好開心」。天真無邪的語彙，讓陪同的家人都感到相當窩心，頓時壓力減低不少。

另外，桃園醫院也從1日起，展開「幸福列車巡迴活動」，希望在為期10個月的時間中，到各個兒童之家進行口腔檢查、刷牙衛教，齲齒防治。

社工室主任余珮瑜表示，桃醫社工室長期舉辦義診活動，今年首次將義診年齡降至兒童，配合著兒童節，教導兒童牙齒保健的觀念。1060401

(中央社)