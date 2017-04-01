把握半價搭機捷最終日 2日原價

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機場捷運3月2日正式捷運後，第一月實施5折票價的優惠，4月2日起將恢復正常票價。桃園捷運公司呼籲，若想要享受半價優惠的民眾，要好好把握今日最後一天。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年4月1日

機場捷運3月2日正式捷運後，第一月實施5折票價的優惠，4月2日起將恢復正常票價。桃園捷運公司呼籲，若想要享受半價優惠的民眾，要好好把握今天最後一天。

桃園捷運公司今天表示，機場捷運從3月2日起正式營運，首月以票價5折優惠鼓勵搭乘，4月2日後將恢復正常票價；根據統計，自3月2日至3月28日的運量已達180萬人次，目前平均日運量為6萬6000人次、平常日平均運量為5萬7000人次、假日平均運量為9萬人次，呈現穩定成長。

另外，由於Lamigo桃猿隊、桃園市政府、桃園捷運公司於3月28日至4月2日，合作舉辦為期一周的「桃捷主題周—桃捷趴」；為鼓勵球迷搭乘機場捷運到桃園國際棒球場觀賽，桃園捷運公司將在明天，桃捷趴最後一日舉辦球迷回饋活動，只要球迷觀賽後於A19桃園體育園區站出示球賽票根，回程即可免費搭乘機場捷運。1060401

(中央社)