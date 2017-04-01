把握半價搭機捷最終日 2日原價
機場捷運3月2日正式捷運後，第一月實施5折票價的優惠，4月2日起將恢復正常票價。桃園捷運公司呼籲，若想要享受半價優惠的民眾，要好好把握今天最後一天。
桃園捷運公司今天表示，機場捷運從3月2日起正式營運，首月以票價5折優惠鼓勵搭乘，4月2日後將恢復正常票價；根據統計，自3月2日至3月28日的運量已達180萬人次，目前平均日運量為6萬6000人次、平常日平均運量為5萬7000人次、假日平均運量為9萬人次，呈現穩定成長。
另外，由於Lamigo桃猿隊、桃園市政府、桃園捷運公司於3月28日至4月2日，合作舉辦為期一周的「桃捷主題周—桃捷趴」；為鼓勵球迷搭乘機場捷運到桃園國際棒球場觀賽，桃園捷運公司將在明天，桃捷趴最後一日舉辦球迷回饋活動，只要球迷觀賽後於A19桃園體育園區站出示球賽票根，回程即可免費搭乘機場捷運。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。